ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: 100 волонтёров из 10 регионов, или О работе Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в Мурманской области - Ольга Кононенко и Марина Селиванова

В нашем регионе прошли учения волонтёров Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям для представителей добровольческих поисково-спасательных объединений. Всего в нём приняли участие около 100 волонтёров из 10 регионов Центрального и Сибирского федеральных округов. Трехдневные учения прошли при поддержке сотрудников регионального МЧС России.

В нашем регионе прошли учения волонтёров Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям для представителей добровольческих поисково-спасательных объединений. Всего в нём приняли участие около 100 волонтёров из 10 регионов Центрального и Сибирского федеральных округов. Трехдневные учения прошли при поддержке сотрудников регионального МЧС России.

Все условия учений традиционно приближены к реальным. Началось мероприятие с деления волонтёров на группы, в которых представлены как опытные поисковики, так и новички. Руководители групп - сотрудники МЧС России.

Учения по поиску 5 потерявшихся продолжались более 5 часов, но пролетели незаметно для всех участников. На сегодняшний день это один из самых сложных и интенсивных обучающих курсов, разработанных Российским университетом спецназа.

Почему был выбран наш регион? Кто проводил обучение добровольцев? Что нового узнали участники учений? На эти и многие другие вопросы в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» отвечают Ольга Кононенко, руководитель поискового отряда «МурманСпас» - отделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в Мурманской области, и Марина Селиванова, координатор поискового отряда «МурманСпас» - отделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в Мурманской области.