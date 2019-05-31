ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»

Достойная работа, - это я про "Арктик-ТВ"! Спасибо Вам! Относительно "героев" репортажа со стороны "полицаев" - мерзавцы! Кстати, врио начальника следствия УМВД Кащирец жаждет занять место Ялалова. Ка

А кто стоит на КПП в вашем городе, военные?

Виктор Федоров, полковник запаса

Уважаемая редакция! Вы почему-то разместили только половину моего отзыва, видимо, из-за его критической направленности. Но я не в претензии, хватит и первой части. Пусть в УФСБ по СФ в следующий раз