День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)
30.07.19 12:00ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Гольф - это не экзотика для Заполярья, считает Валентин Юрченко
29.07.19 20:00КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Кто и для чего копается каждый день в нашем мусоре?
29.07.19 19:30Главы города и области проинспектировали ремонтные работы в Мурманске
29.07.19 19:30«Заполярный рубеж» преодолели все команды
29.07.19 19:30Непогода не помешала отметить День ВМФ
29.07.19 19:30Мурманчане надеются на поддержку общественности
29.07.19 19:30Стартовала третья смена летних лагерей
29.07.19 19:30В Североморске чествовали лучших моряков
29.07.19 19:30В ЗАТО Александровск завершаются плановые ремонтные работы дорог общего пользования
29.07.19 19:30Рыба пошла в народ
29.07.19 19:30Духовному символу Мурманска – год
29.07.19 19:30В Мурманске наркополицейскими пресечена попытка сбыта наркотических средств в крупном размере
29.07.19 19:30Служебный пёс помог раскрыть тяжкое преступление в Мурманске
29.07.19 19:30В Мурманск из служебной командировки на Северный Кавказ вернулась группа полицейских
29.07.19 19:30Кто и где установил перила с чайками, знает «Вечёрка»
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Последние комментарии
Николай Б
29.07.19 21:44
Он ряжаный
Комментарий к новости:ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Как стать казаком за Полярным кругом?
Елена
22.07.19 14:57
Просьба обратить внимание на лестницу, ведущую от домов Сафоново, 45 к Сивко, 9. Перила новые, но зимой они не спасают от падения и переломов у людей.
Комментарий к новости:Лестницы к домам мурманчан будут отремонтированы
Мария
22.07.19 09:14
Позвоните пожалуйста 8-915-439-49-59. Мария
Комментарий к новости:Судьбу мурманских «Бони и Клайда» решит Октябрьский суд
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