29 сентября - первый день в Российской национальной неделе здорового сердца. Его празднуют врачи - кардиологи и другие врачи, а также небезразличные к проблеме сердечно-сосудистых заболеваний люди. Этот праздник направлен на повышение информированности людей о ССЗ, профилактике ишемической болезни сердца и инсультов мозга. В России у 3 человек из 1000 инсульт становиться причиной смерти, во всем мире у одного на 1000.

Интересный факт. Секундная стрелка специально была изобретена английским врачом Д. Флоуэром, что бы исследовать сердечный ритм.

Узнайте побольше о своем сердце, это может спасти вам жизнь. А в этом сегодня, 17 сентября, с 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» нам поможет Людмила Николаевна Кошелева, председатель комитета по охране здоровья администрации города Мурманска, которая расскажет о Всемирном дне сердца, вакцинации и здоровье северян.