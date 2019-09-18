День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.09.19 12:00
Всё, что вы хотели узнать об экспортной деятельности малого и среднего бизнеса Мурманской области, но не знали, где спросить! Что такое Центр поддержки экспорта Мурманской области? Чем он занимается? Какими услугами Центра могут воспользоваться предприниматели? Какие из них они могут получить бесплатно?
ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»
Всё, что вы хотели узнать об экспортной деятельности малого и среднего бизнеса Мурманской области, но не знали, где спросить! Что такое Центр поддержки экспорта Мурманской области? Чем он занимается? Какими услугами Центра могут воспользоваться предприниматели? Какие из них они могут получить бесплатно?
На эти и другие вопросы сегодня, 18 сентября, с 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» ответит генеральный директор Центра поддержки экспорта Мурманской области Сергей Константинович Плисов.
Комментарии
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Последние комментарии
Анна
18.09.19 10:49
Карла Маркса 45-240. Нет отопления в квартире.
Оксана
18.09.19 10:33
телефон просто не берут!!!!1
валентина
18.09.19 08:44
Орликовой, 28-50. Отопление только в ванной комнате, больше нигде нет.
-Скоро в эфире19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00Городские хроники (6+)20:30Новости. Информационная программа (12+)
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