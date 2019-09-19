Для удержания имеющихся читателей и привлечения новых библиотекам приходится постоянно меняться, подстраиваться под изменения, происходящие в современном обществе. Библиотека – это хранилище книг. Как-то сухо и однозначно, не правда ли? Библиотека – это царство информации и знаний, прибежище для одиноких и место встречи для друзей, место, где можно не только пополнить свой багаж знаний, но и интересно провести досуг,

Что такое библиотека 2019 года? Произошла ли замена бумажных книг электронными изданиями? Об этом и многом другом сегодня, 19 сентября, с 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» расскажет Светлана Анатольевна Леоневская - главный библиограф отдела информационного обслуживания Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки.