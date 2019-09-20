«Кванториум» - это новый формат дополнительного образования, это школа мышления абсолютно нового типа, а также уникальная среда, предназначенная для ускоренного развития ребёнка по различным научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям. Детские технопарки «Кванториум» - это площадки, оснащенные высокотехнологичным оборудованием, где дети учатся по принципу проектного обучения: от теории сразу к практике.

Мы попытаемся приобщиться к миру высоких технологий сегодня, 20 сентября, с 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» вместе с Еленой Бекряшевой, руководителем технопарка.