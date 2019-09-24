День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.09.19 12:00
ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»
Начинается массовая рассылка налоговых уведомлений на оплату. О том, как не остаться должником перед ФНС, и какие изменения претерпели сами уведомления, сегодня, 24 сентября, с 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» расскажет Наталья Вадимовна Толстых, начальник отдела налогообложения имущества физических лиц УФНС России по Мурманской области.
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