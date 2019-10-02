О том, какие спортивные мероприятия ждут нас на празднике, посвящённом Дню города, и о том, как приобщить своих детей к спорту сегодня, 2 октября, с 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» расскажет Ирина Евгеньевна Андреева, председатель городского комитета по физической культуре и спорту.