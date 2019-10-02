День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.10.19 12:00
ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»
О том, какие спортивные мероприятия ждут нас на празднике, посвящённом Дню города, и о том, как приобщить своих детей к спорту сегодня, 2 октября, с 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» расскажет Ирина Евгеньевна Андреева, председатель городского комитета по физической культуре и спорту.
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Катерина
01.10.19 17:34
Какой балабол ваш ушницкий.
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Андрей
01.10.19 12:20
Когда уже Алалова, Каширца, Сигаева и прочих из этой банды посадят?! Ну место же им не среди честного люда, а на нарах! Они опасны для общества!
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Д.О. Вернер
29.09.19 18:53
Дмитрий, "пройдите" по стояку... Имел опыт, на 1 этаже СБ, им жарко было, вот и отключили. Дошёл до их руководства в СПБ, напугал, что могу затопить. Через 2 дня "ЗАРАБОТАЛО!" Удачи!
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