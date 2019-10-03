Про отопительный сезон и работу управляющих компаний... А также про способы борьбы с недобросовестными жилищниками поговорим сегодня, 3 октября, с 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» с главным государственным жилищным инспектором Мурманской области Алёной Кузнецовой.