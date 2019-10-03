День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.10.19 12:00
ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»
Про отопительный сезон и работу управляющих компаний... А также про способы борьбы с недобросовестными жилищниками поговорим сегодня, 3 октября, с 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» с главным государственным жилищным инспектором Мурманской области Алёной Кузнецовой.
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