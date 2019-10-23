День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.10.19 12:00
ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»
Сегодня, 23 октября, с 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» пойдёт разговор о людях неравнодушных к судьбе животных, о помощи братьям нашим меньшим. А раскроит эту противоречивую тему директор фонда «Путеводная звезда» Ксения Рязанцева.
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Андрей Можний
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Барак из Молочного.
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