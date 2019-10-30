День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.10.19 12:00
ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Активно живём в полярную ночь – советы от Людмилы Кошелевой
Приближается полярная ночь. Ни для кого не секрет, что на здоровье этот период зимы сказывается отрицательно. Чем конкретно для человека опасно самое тёмное время в Заполярье? Как оставаться здоровым в это время, что делать, если всё же заболели? На эти вопросы сегодня, 30 октября, с 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» расскажет Людмила Кошелева, председатель комитета по охране здоровья администрации города Мурманска. Людмила Николаевна поделится с нами информацией о том, как идёт борьба с кадровым голодом в медицинской сфере, расскажет о том, что такое диспансеризация, все ли могут пройти её? Стоит ли обращаться к врачам, если не ощущаешь никаких симптомов болезни?
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