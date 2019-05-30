ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Александр Юрченко раскрывает планы ремонтов этого года

В Мурманской области началась пора больших ремонтов! Какие дома уже отремонтированы? В каких ещё предстоят серьезные работы? Жильцы каких многоквартирных домов скоро будут ездить в новых лифтах? Ответы на эти и многие другие вопросы нам в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» даст генеральный директор НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области» Александр Юрченко.