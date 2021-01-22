День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.01.21 12:00
ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Алексей Круглин - о «феодалах» в наших дворах и войнах с ними
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Последние комментарии
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по УВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
22.01.21 14:52
Позволю себе выразить свое мнение и мнение моих коллег по работе и общей борьбе. Я и мои коллеги по работе и общей борьбе ВОЗМУЩЕНЫ этим фактом! Мы не верим словам директора компании перевозчика госп
Комментарий к новости:В Мурманске сгорели 11 маршруток. Такое уже в истории города было
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по УВР МБОУ Кадетская школа города Мурманска, большой
22.01.21 11:31
От имени всего коллектива ОУ хочу сказать слова благодарности коллективу ММБУ «УДХ»! Я, мои коллеги по работе и общей борьбе, работники ОУ и, конечно, же учащиеся каждый день "оцениваем" работу ММБУ
Комментарий к новости:Дороги в Мурманске, несмотря на морозную погоду, убираются в круглосуточном режиме
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по УВР МБОУ Кадетская школа города Мурманска.
20.01.21 12:31
А где же наши ряженые (учащиеся МБОУ КШМ)? Почему они не участники месячника оборонно-массовой и спортивной работы? Толку в учебе никакого, но они же о, как, научились на скорость разбирать-собрать А
Комментарий к новости:В Мурманске состоялся месячник оборонно-массовой и спортивной работы
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