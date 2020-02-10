ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Алексей Круглин – о сложностях борьбы со снюсами

Наталия Нашли преступников! При заработной плате 200 тысяч (см. статью) воровать миллион восемьсот на всех? Автору статьи не кажется это по крайней мере абсурдным? Комментарий к новости: В ММБИ изобрели преступную схему по обогащению избранных?

Irina Какой контроль?! Невозможно дождаться отклика на заявку! Даже то, что вопрос стоит на муниципальном контроле. "Уборка подъезда как положено"- вы серьезно??? Комментарий к новости: КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Как выживают управляющие компании в условиях потока жалоб граждан и прессинга власти