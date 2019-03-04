ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Алексей Круглин, экс-прокурор, в прямом эфире – о коррупции

В Мурманской области не утихают разговоры вокруг уголовных дел, возбужденных за коррупцию. Конечно, обвиняемые, бывшие госслужащие регионального правительства не спешат признавать свою вину, пытаются обелить себя, переложив вину на других. Если в народе говорят, что дыма без огня не бывает, но справедливое решение может вынести только суд. В понедельник в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» в гостях будет Алексей Круглин, экс-прокурор, с которым пойдёт разговор на тему коррупции, как с ней бороться и как не стать жертвой вымогательств.