День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.03.19 12:00
ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Алексей Круглин, экс-прокурор, в прямом эфире – о коррупции
В Мурманской области не утихают разговоры вокруг уголовных дел, возбужденных за коррупцию. Конечно, обвиняемые, бывшие госслужащие регионального правительства не спешат признавать свою вину, пытаются обелить себя, переложив вину на других. Если в народе говорят, что дыма без огня не бывает, но справедливое решение может вынести только суд. В понедельник в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» в гостях будет Алексей Круглин, экс-прокурор, с которым пойдёт разговор на тему коррупции, как с ней бороться и как не стать жертвой вымогательств.
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Последние комментарии
Zviygincew
03.03.19 18:58
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Игорь
02.03.19 16:06
Если бы профсоюзы волновал вопрос увеличения разрыва между богатыми и бедными, то они бы реально что-то делали. А так, одна говорильня!!!
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Бывалый
01.03.19 19:57
Господин Сысоев сразу бы и сказал, что реформа ЖКХ провалилась. Вы, как представитель горвласти, сбросили с себя ответственность за содержание МКД, прилегающих тротуаров и дворов!!! А теперь хвастаете
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