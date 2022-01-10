ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Алексей Пенкин – о работе благотворительного Фонда «Добрый Мир»

Бронзин Этот человек (Назарбаев) не оправдал не только свое имя - «луч султана», «свет для народа» в широком смысле этого имени, но предав идеалы СССР, Советской власти, «сеял» в казахстанском обществе мракоб Комментарий к новости: 10 января объявлено в Казахстане днём общенационального траура в связи с жертвами в результате беспорядков

Mr А что, "Кузю" планируют вернуть в строй?! Вы хорошо подумали?! Комментарий к новости: Палубные лётчики-истребители Северного флота пройдут подготовку в Крыму