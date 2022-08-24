ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Алёна Кузнецова – о подготовке к отопительному сезону и выбираем, что лучше, ТСЖ или УК

Товарищество собственников жилья (ТСЖ), управляющая компания (УК) и жилищный кооператив являются формами управления многоквартирным домом (МКД). Формат ТСЖ больше подходит для активных собственников, которые готовы принимать непосредственное участие в вопросах эксплуатации, благоустройства дома и общего имущества жильцов.

Скоро осень… К предстоящему отопительному периоду в Мурманской области необходимо подготовить 7745 единиц жилого фонда, 120 котельных и более 11 тысяч км инженерных сетей. В соответствии с ежемесячным мониторингом готовность жилфонда к работе в осенне-зимний период сегодня уже составляет 63%, котельных – 66%, сетевого хозяйства 69%. А в важном процессе подготовки МКД к зиме активное участие принимают управляющие компании и ТСЖ.

Товарищество собственников жилья (ТСЖ), управляющая компания (УК) и жилищный кооператив являются формами управления многоквартирным домом (МКД). Формат ТСЖ больше подходит для активных собственников, которые готовы принимать непосредственное участие в вопросах эксплуатации, благоустройства дома и общего имущества жильцов.

Сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Алёна Кузнецова, министр государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области, рассказывает о том, как идёт подготовка к приближающемуся осенне-зимнему периоду, как создать ТСЖ, в чём его отличие от УК, а также о плюсах и минусах этой формы управления МКД.