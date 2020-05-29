ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Андрей Варич – о тактике и стратегии помощи предпринимателям региона

А что это глава региона людей поучает, а сам без маски сидит?

Zdoroviak

Очередная дурь, которая будет только всё сдерживать и запутывать. Интересно, а кто будет давать справку об отсутствии контакта с вероятными больными в срок не менее 14 дней до даты отъезда? А главное,