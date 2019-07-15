ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Антон Набатов - молодой депутат, или Парень из народа во власти

Депутатская ноша нелегка… Но кто-то должен нести её на своих плечах. Но она становится не в тягость, когда за важные дела берутся люди близкие к народу, знающие и понимающие проблемы горожан. С одним таким человеком мы и поговорим сегодня, 15 июля, в 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD». Антон Набатов, парень из народа и самый молодой депутат Мурманска, станет гостем студии и в режиме онлайн расскажет о себе, о том, как его поддержали мурманчане, какие добрые дела он успел уже сделать для северян.