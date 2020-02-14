День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.02.20 12:00
ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Арсений Филиппов – купил машину, купил права – так не должно быть!
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Последние комментарии
Сергей
13.02.20 22:03
Хотелось бы увидеть будущий план застройки Больничного городка?
Сергей
13.02.20 21:56
Хотелось бы узнать список домов,которые будут переселены в 2020г в связи реновацией Больничного городка в 2021году?
Д.О. Вернер
13.02.20 11:42
А почему на фото одни козлы?
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