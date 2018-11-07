ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Артём Марышев рассказывает, как начать своё дело с нуля

Земеля Какая-то большая страна уже проходила путь - вкладывая огромные средства в гонку вооружений. Теперь ее нет. Думаю, что и усилия этого правителя будут напрасны Комментарий к новости: Это беспрецедентное решение! Расходы на оборону и безопасность составляют 30% проекта бюджета России 2019-2021 гг

Zviygincew ВВП есть от кого защищаться, поэтому денег надо много. А старики - им путь на погост, что на них деньги тратить Комментарий к новости: Это беспрецедентное решение! Расходы на оборону и безопасность составляют 30% проекта бюджета России 2019-2021 гг