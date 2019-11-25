ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Без усилий граждан комфортной среду проживания не сделать!

Евгений Уважаемый Юрий! В моей статье в основном идёт речь о событиях, которые произошли в 2019 году: распоряжение правительства об изменении границ порта Мурманск, строительство РПК в губе Могильная, незако Комментарий к новости: ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НЕДОРАЗУМЕНИЯ В МОРСКОМ ПОРТУ МУРМАНСК

Николай Журналисты такие сказочники, наговорят за кадром такого вранья, что волосы дыбом встают. Как можно говорить то чего человек не говорил вовсе? Очень похоже на заказное обзывательство. Комментарий к новости: Работы нет, а душа требует творчества – открываем школу юных миллионеров