ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: «Безграничные возможности», или Виртуальная площадка для инвалидов от Александра Шахшаева

Мурманчане стали полуфиналистами Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». И нашим новым гостем станет один из его участников - Александр Шахшаев. Он реализует в Мурманской области социальный проект помощи инвалидам и людям с ограниченными возможностями здоровья. В прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» он расскажет об участии в престижном конкурсе и своём проекте.