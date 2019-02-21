ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Безопасность на предприятии – в помощь нам Ксения Зинатуллина

Что делать, если с работником произошёл несчастный случай на производстве, как в нашем регионе обстоят дела с условиями охраны труда? Об этом и многом другом вы узнаете в новом выпуске программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD». Гостем студии станет Ксения Зинатуллина, заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Мурманской области.