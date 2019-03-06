День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.03.19 12:00
ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Букет в студию! Или мастер-класс от Ольги Безбородовой
Главный женский день - 8 Марта! В преддверии прекрасного праздника в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» о самых модных новинках и тенденциях в цветочном мире, расскажет управляющая мурманского цветочного салона «ЭСПЕРАНСА» (бесплатная доставка) Ольга Безбородова. А ещё... в прямом эфире состоится мастер-класс по созданию прекрасных букетов из экзотических цветов.
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