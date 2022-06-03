ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Было бы неплохо «обколесить» всю Россию! А пока группа «Viva» готовится выступить в Мурманске - Александр Балыков, продюсер

Ребята впервые приехали в Мурманскую область! Мы сегодня узнаем у артистов, где они успели побывать? Что посмотреть? Много ли в репертуаре группы собственных песен? И как должен звучать старый хит, чтобы хорошо вписываться в современность?

Сегодня гость «Открытой студии» продюсер вокальной группы «Viva» Александр Балыков.

«Viva» – это пять высокопрофессиональных солистов музыкальных театров России и Европы, звёзд мюзиклов, участников международных ТВ-шоу.

Ребята впервые приехали в Мурманскую область! Мы сегодня узнаем у артистов, где они успели побывать? Что посмотреть? Много ли в репертуаре группы собственных песен? И как должен звучать старый хит, чтобы хорошо вписываться в современность?

Об этом и многом другом пойдёт разговор в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»…