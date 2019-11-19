+1 рубль с 1 января - в Мурманске проезд подорожает незначительноПринудительный спуск лавин в Хибинах!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.11.19 12:00

ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Центр предпринимательства «Мой бизнес» поможет поставить на ноги ваше дело

Борис Титов, уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, во вчерашней публикации на ТАСС пишет, что «бизнесмены знают, что для успеха нужна чёткая стратегия с ответами на вопросы, как и за счёт чего развиваться. Такие стратегии есть у большинства стран… А у нас всё никак не сложится единая система, объединяющая разрозненные цели, затраты на их достижение и запланированные результаты.

…Я очень жалею, что люди, стоящие у руля нашей экономики, зовутся либералами. Либералы - за развитие частной инициативы, свободы бизнеса, конкуренции, а не государства.

А цель, заключающаяся исключительно в сохранении и мобилизации ресурсов, в увеличении доходов для власти (читай - в чиновничьей благодати), - это тупик. Госэкономика дошла до 70%, а рост почти остановился».

А сегодня, 19 ноября, с 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Артём Марышев, гость студии и руководитель Центра поддержки предпринимателей Мурманской области, попытается в прямом эфире переубедить нас в этих пессимистических оценках и расскажет о деятельности центра, который он возглавляет.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаСЕВЕРНЫЙ ЛОКОМОТИВ НАБИРАЕТ СКОРОСТЬ
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Михаил
18.11.19 11:30
Здравствуйте. Начали приходить счета от управляющей компании. Договор мы с ними не заключали. ЖЭК каким-то образом от нас отказался... Первое - должен ли я оплачивать их счёт с грамматическими ошибкам
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Александр
14.11.19 21:55
С 2007 года в Интернете выложен сайт: "Перспективные водолазные технологии с НЕОГРАНИЧЕННОЙ глубиной погружения" - http://deepdivertech.narod.ru/indexru.html Этот сайт два раза стал победителем во
Комментарий к новости:Водолазы Северного флота готовятся к Армейским играм
Ульяна
13.11.19 14:53
Добрый день! Купили квартиру зимой на 1 эт. А потом когда отопление отключили увидели все недостатки . Стена в зале и в комнате покрылась плесенью. Что делать? *** Здесь наша редакция помочь не мож
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире16:30«Сделано в СССР». Научно-популярная передача (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиВ октябре рекорды по росту цен установили апельсины, табачные изделия и пересылка посылок внутри России-PRO ВалютуКурс евро вырос почти на 10 копеек, доллар прибавил почти 2 копейки-PRO ЭнергетикуЗАТО Островной получает электроснабжение от резервных источников-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 19 ноября-PRO Нефть и газСЕВЕРНЫЙ ЛОКОМОТИВ НАБИРАЕТ СКОРОСТЬ-PRO Законы2 тысячи рублей в месяц будет составлять денежное довольствие призывника
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
12.11.19: Жителям Дальневосточного федерального округа предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию: 55 лет для женщин и 60 для мужчин. Как Вы относитесь к этой инициативе Николая Харитонова, депутата Госдумы?Проголосовало: 346 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика