ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Центр предпринимательства «Мой бизнес» поможет поставить на ноги ваше дело
Борис Титов, уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, во вчерашней публикации на ТАСС пишет, что «бизнесмены знают, что для успеха нужна чёткая стратегия с ответами на вопросы, как и за счёт чего развиваться. Такие стратегии есть у большинства стран… А у нас всё никак не сложится единая система, объединяющая разрозненные цели, затраты на их достижение и запланированные результаты.
…Я очень жалею, что люди, стоящие у руля нашей экономики, зовутся либералами. Либералы - за развитие частной инициативы, свободы бизнеса, конкуренции, а не государства.
А цель, заключающаяся исключительно в сохранении и мобилизации ресурсов, в увеличении доходов для власти (читай - в чиновничьей благодати), - это тупик. Госэкономика дошла до 70%, а рост почти остановился».
А сегодня, 19 ноября, с 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Артём Марышев, гость студии и руководитель Центра поддержки предпринимателей Мурманской области, попытается в прямом эфире переубедить нас в этих пессимистических оценках и расскажет о деятельности центра, который он возглавляет.