ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Чем занимаются в Доме молодёжи на каникулах? Знает Леонид Мостовой

Что делает Дом молодёжи летом, мы уже поняли! Но остаются вопросы: Для кого эти мероприятия, когда большая часть целевой аудитории сейчас в отпуске или на каникулах? Пользуются ли спросом мероприятия, проводимые в этот период времени? Какие трудности возникают с их проведением?

Как утверждается в социальной сети «ВКонтакте», #Дом – это современное пространство для общения людей, объединенных желанием творческой самореализации. И с этим можно согласиться, так как, например, в ближайшую пятницу в сквере на улице Ленинградской Дом молодёжи проводит «DJ Эфир FLOW». 29 июля на площадке в центре Мурманска будут выступать лучшие молодые диджеи нашего города.

А в субботу, 30 июля, состоится «ДОМашний семейный фестиваль». Дом молодежи подготовил для участников фестиваля интерактивную научную программу от «Плюмбум шоу», «Антипетанк», Just dance, мыльные пузыри

Не забыли в #Дом и о турнире «Brainshaker». Седьмая игра состоится 4 августа. Объявлен набор игроков на 7-й тур интеллектуального турнира «Brainshaker» на борту атомного ледокола «Ленин».

Что делает Дом молодёжи летом, мы уже поняли! Но остаются вопросы: Для кого эти мероприятия, когда большая часть целевой аудитории сейчас в отпуске или на каникулах? Пользуются ли спросом мероприятия, проводимые в этот период времени? Какие трудности возникают с их проведением?

Сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» идёт беседа о работе Дома молодёжи с Леонидом Мостовым, директором муниципального автономного учреждения молодёжной политики «Дом молодёжи».