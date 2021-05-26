ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Чем живёт студенческая молодёжь Заполярья

Круглова Антонина александровна

Мне выставлен счёт за апрель по лс 024403000301007153 на сумму 559,57. Я оплатила 14 мая 2021. Показания хв 1158, гв 715. В марте 2021 поменяли счетчик горячей воды с показаниями 1. У меня лс 0000800