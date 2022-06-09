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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.06.22 12:00

ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Что такое любовь? Кому и в каких ситуациях может помочь гештальт-терапия - Мария Навроцкая

«Тебе нужно закрыть гештальт!», — советуем мы другу, который никак не может завершить болезненную ситуацию или отделаться от навязчивых мыслей. Интуитивно мы используем это слово верно, но что такое гештальт, а уж тем более гештальт-терапия, объяснить мало кто из нас сможет. О том, на чём строится это направление, почему так важно сохранять связь с родом, зачем нужны этические кодексы и что они из себя представляют, нам расскажет гостья студии гештальт-терапевт Мария Навроцкая.

Сегодня программа «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» будет посвящена гештальт-терапии. «Что это такое?», - сразу возникнет вопрос у многих из нас, так как они не знают, что это понятие как-то связано с психотерапией...

«Тебе нужно закрыть гештальт!», — советуем мы другу, который никак не может завершить болезненную ситуацию или отделаться от навязчивых мыслей. Интуитивно мы используем это слово верно, но что такое гештальт, а уж тем более гештальт-терапия, объяснить мало кто из нас сможет. О том, на чём строится это направление, почему так важно сохранять связь с родом, зачем нужны этические кодексы и что они из себя представляют, нам расскажет гостья студии гештальт-терапевт Мария Навроцкая.

А ещё мы попробуем найти ответ на важный философский вопрос: «Что такое любовь?».

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