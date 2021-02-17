ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Чудо-база, чудо-отдых! «Чунга-Чанга» - места лучше нет! – Марина Штепа приглашает северян в гости

Иван

Какая оплата на сайте поставщика?! Зачем врать. Мурманская ТЭЦ на своем сайте ничего не принимает и оплатить невозможно. УК Заполярье сервис, ООО ЕРЦ, капремонт, домофон - тоже самое. Продвинутых на в