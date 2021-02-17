День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.02.21 12:00
ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Чудо-база, чудо-отдых! «Чунга-Чанга» - места лучше нет! – Марина Штепа приглашает северян в гости
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Последние комментарии
Иван
17.02.21 07:26
Какая оплата на сайте поставщика?! Зачем врать. Мурманская ТЭЦ на своем сайте ничего не принимает и оплатить невозможно. УК Заполярье сервис, ООО ЕРЦ, капремонт, домофон - тоже самое. Продвинутых на в
Комментарий к новости:Оплатить квитанции за услуги ЖКХ можно без комиссии
Андрей
16.02.21 22:55
Четко и по полочкам. Спасибо!
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по УВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
16.02.21 15:55
Учащиеся МБОУ КШМ почтили память не вернувшихся с военного конфликта, проходившего в Демократической Республике Афганистан (ДРА). 32 года назад последний воин СА пересек государственную границу ДРА и
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