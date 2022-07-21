ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Даёшь дворовый спорт в Североморске! Галина Сидорова, директор УК «СЖКХ», об обновлении кортов и организации турниров

прошлом году в ЗАТО город Североморск в рамках проекта «Наш дворовый спорт» прошёл турнир по мини-футболу, инициатором которого выступила управляющая компания «СЖКХ».

В прошлом году в ЗАТО город Североморск в рамках проекта «Наш дворовый спорт» прошёл турнир по мини-футболу, инициатором которого выступила управляющая компания «СЖКХ».

Что входит в зону обслуживания управляющей компании? Как подготавливают спортивные площадки к летнему и зимнему сезонам? И ждать ли новых проектов от управляющей компании жителям флотской столицы?

Об этом сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» идёт разговор с директором «СЖКХ» Галиной Сидоровой.