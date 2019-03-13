День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.03.19 12:00
ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: «Давайте танцевать вместе!», - приглашает Евгения Русанова
Давайте танцевать вместе! В новом выпуске программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» нашей гостьей станет Евгения Русанова, руководитель коллектива современного танца «JJ Crew». Она в прямом эфире расскажет об успехах своей dance-банды, а также том, можно ли научиться красиво двигаться под музыку, если у тебя ноги не из того места растут.
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Последние комментарии
Д.О. Вернер
13.03.19 09:32
Это хорошо, когда выступают депутаты, создаётся видимость, что они существуют и что-то говорят. Только не хватает того, что бы они сами представлялись, мол депутат Горсовета такой-то, избран по N-му у
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Петр А.
12.03.19 21:36
Уставший коммунист... Пора ему на пенсию, а не к выборам готовиться. Смотришь на эту оппозицию и злость берёт: за едроссов голосовать не буду, а за этих - ни рыба, ни мясо!!! Придётся бюллетень испорт
Д.О. Вернер
12.03.19 09:22
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