ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Даже со связанными руками можно сделать много добра – Александр Макаревич

На этой неделе федеральные и региональные СМИ облетела новость о том, что Александр Макаревич и Сергей Миронов добились издания приказа Министра обороны России, устраняющего незаконное лишение надбавок гражданским сотрудникам военизированной охраны войсковых частей. И это только малая толика больших дел, которые пытается воплотить в жизнь неутомимый Александр Григорьевич Макаревич, председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Мурманской областной Думы шестого созыва.

Сегодня, 21 ноября, с 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Александр Макаревич, руководитель фракции партии «Справедливая Россия» в Мурманской областной Думе, расскажет о деятельности своей партии и о том, что сегодня волнует региональных законодателей.