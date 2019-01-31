ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: День смеха для сотрудников областного краеведческого музея станет переломным

Мурманский областной краеведческий музей закрывается на реконструкцию. Она продлится два года, но на этот период его сотрудники не останутся без работы, а мурманчане и гости города без интересных экспозиций. Во время ремонта музей будет располагаться в другом здании и продолжит радовать своих посетителей новыми выставками. Где их можно будет увидеть, что интересного нам покажут в этом году, в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» расскажет директор Мурманского областного краеведческого музея Елена Химчук.