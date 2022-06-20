ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Денис Мальцев - региональный конкурс «MURMANSK.TRAVEL SOUVENIR» стартовал. Присоединяйтесь!

«Арктика сегодня стала брендом, который хотят посетить все больше и больше людей. Путешествие на Кольский полуостров — это всегда приключение с большой буквы. Наша основная цель сохранить эксклюзивность нашего региона, не растеряв её в погоне за туристическими потоками», – отметил глава комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

Путешественники едут в Арктику чтобы увидеть бескрайние снега, скрипучие морозы, полярную ночь и северное сияние. Арктика – это и лето с бесконечно солнечными ночами, старинными народными обрядами и изумительной арктической кухней. Туризм на арктических территориях уже стал трендом. «Арктика сегодня стала брендом, который хотят посетить все больше и больше людей. Путешествие на Кольский полуостров — это всегда приключение с большой буквы. Наша основная цель сохранить эксклюзивность нашего региона, не растеряв её в погоне за туристическими потоками», – отметил глава комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

«Всего в Арктической зоне РФ методом картографирования определено около 15 возможных кластеров. Например, на базе исторических поселений поморов Варзуга, Кузомень, Кашкаранцы, Умба или Соловецких островов и посёлка Рабочеостровск, в котором снимали киноленту «Остров» Павла Лунгина», - говорится в сообщении пресс-службы НИУ ВШЭ.

А скоро в нашем регионе выберут лучших создателей сувенирной продукции. Конкурс «MURMANSK.TRAVEL SOUVENIR» стартовал в Мурманске 6 июня.

По каким номинациях будет происходить отбор? Как повлияет развитие сувенирной продукции на регион? Об этом и многом другом идёт разговор с гостем программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - заместителем начальника отдела продвижения и маркетинга комитета по туризму Мурманской области Денисом Мальцевым.