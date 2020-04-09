ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Денис Шалабанов – Дом молодёжи в режиме пандемии

Интересно, а как проходило заседание думы? Почему нет фото?

Олег Чирков

Очень разумное решение! Ибо надпись пером не вырубить и топором. Причину своего выхода на шоппинг можно легко обосновать хоть похоронами тёщи,но в другой раз всё-таки придётся выдумывать что-нибудь