День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.07.19 12:00
ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Денис Шалабанов – о сортирном юморе и шутках КВН
Команда КВН «Сборная Снежногорска» впервые примет участие в «Голосящем КиВиНе». Наши юмористы уже покорили большую сцену КВН в Москве, а теперь собираются сделать это и на музыкальных подмостках в Светлогорске. О том, какие ядерные шутки приготовили снежногорцы в этот раз, мы узнаем сегодня, 11 июля, в 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» у руководителя и редактора Мурманской молодёжной лиги КВН Дениса Шалабанова.
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