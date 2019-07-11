ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Денис Шалабанов – о сортирном юморе и шутках КВН

Команда КВН «Сборная Снежногорска» впервые примет участие в «Голосящем КиВиНе». Наши юмористы уже покорили большую сцену КВН в Москве, а теперь собираются сделать это и на музыкальных подмостках в Светлогорске. О том, какие ядерные шутки приготовили снежногорцы в этот раз, мы узнаем сегодня, 11 июля, в 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» у руководителя и редактора Мурманской молодёжной лиги КВН Дениса Шалабанова.