ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Детский сад одна семья, будем вместе ты и я – Ирина Матвеева

Лучшему детскому саду России - 50 лет! И это дошкольное учреждение находится в мурманском микрорайоне Росляково. О том, как живётся и отдыхается детям таком прекрасном месте, сегодня, 2 августа, в 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» пойдёт разговор с Ириной Матвеевой, заведующей детским садом № 46. Она расскажет и о том, чем помимо многочисленных званий и наград ещё знаменито это дошкольное учреждение.