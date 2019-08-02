День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.08.19 12:00
ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Детский сад одна семья, будем вместе ты и я – Ирина Матвеева
Лучшему детскому саду России - 50 лет! И это дошкольное учреждение находится в мурманском микрорайоне Росляково. О том, как живётся и отдыхается детям таком прекрасном месте, сегодня, 2 августа, в 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» пойдёт разговор с Ириной Матвеевой, заведующей детским садом № 46. Она расскажет и о том, чем помимо многочисленных званий и наград ещё знаменито это дошкольное учреждение.
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Последние комментарии
зотова галина
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Дмитрий
01.08.19 22:24
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Галина Зотова
01.08.19 11:49
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