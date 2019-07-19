ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Динамика ДТП на дорогах региона позитивная - Алексей Тарунин

Даже летом, когда Мурманск наполовину пустеет, нельзя забывать про безопасность дорожного движения. Особенно, это актуально сейчас, в период больших работ по ремонту дорог. О том, как обстоят дела с аварийностью в нашем регионе, сегодня, 19 июля, в 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» расскажет наш гость - начальник Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области Алексей Тарунин.