ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Диспансеризация - простой путь к счастью и долголетию

А вы уже прошли диспансеризацию? Если нет, тогда самое время понять важность этой узаконенной процедуры. Ведь ничего нет важнее здоровья! И если вы будете следить за собой и состоянием своего организма, то никакие беды вам не страшны. А подробнее об этой важной процедуре расскажет сегодня, 16 августа, с 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Инга Анискова, начальник управления организации медицинской помощи и развития системы здравоохранения Министерства здравоохранения Мурманской области.