ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Для кого лето – горячая пора, или Как УК «СЖКХ» готовится к отопительному сезону - Галина Сидорова

Для чего отключают воду и отопление летом? Почему происходят задержки подачи воды? И сколько после 1 июля мы будем платить за коммунальные услуги? Об этом и многом другом сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» идёт разговор с гостем студии Галиной Сидоровой, директором УК «СЖКХ».

Несмотря на то, что на дворе уже вторая половина первого месяца лета, специалисты управляющих компаний Заполярья не уходят в отпуск. У них началась активная подготовка к отопительному сезону!

Для чего отключают воду и отопление летом? Почему происходят задержки подачи воды? И сколько после 1 июля мы будем платить за коммунальные услуги?

Об этом и многом другом сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» идёт разговор с гостем студии Галиной Сидоровой, директором УК «СЖКХ».