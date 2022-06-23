День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.06.22 12:00
ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Для кого лето – горячая пора, или Как УК «СЖКХ» готовится к отопительному сезону - Галина Сидорова
Для чего отключают воду и отопление летом? Почему происходят задержки подачи воды? И сколько после 1 июля мы будем платить за коммунальные услуги? Об этом и многом другом сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» идёт разговор с гостем студии Галиной Сидоровой, директором УК «СЖКХ».
Несмотря на то, что на дворе уже вторая половина первого месяца лета, специалисты управляющих компаний Заполярья не уходят в отпуск. У них началась активная подготовка к отопительному сезону!
Для чего отключают воду и отопление летом? Почему происходят задержки подачи воды? И сколько после 1 июля мы будем платить за коммунальные услуги?
Об этом и многом другом сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» идёт разговор с гостем студии Галиной Сидоровой, директором УК «СЖКХ».
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Последние комментарии
STariK
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Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
FariSei
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