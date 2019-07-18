ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Дмитрий Каск - о гуманной охоте в Мурманской области

Как удаётся бороться с браконьерами? Какие правила нужно соблюдать охотнику, чтобы не прослыть губителем природы? Ответы на эти и многие другие вопросы даст сегодня, 18 июля, в 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Дмитрий Каск, заведующий сектором по учёту и мониторингу объектов животного мира Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области.