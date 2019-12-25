ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Дмитрий Першин - о том, что мы не знаем про салюты, петарды и фейерверки

24.12.19: Первый вице-премьер РФ - министр финансов Антон Силуанов заявил, что в III квартале 2019 года рост реальных доходов россиян составил 3%, а с начала года (по итогам девяти месяцев) - 0,8%. А вы почувствовали эту тяжесть в своих кошельках?

Нет

Уже не знаю, куда эти деньги девать

Да, банкиры стали богаче

Силуанов шутит

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