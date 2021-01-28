День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.01.21 12:00
ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Долгожданное открытие! Чем порадует юных северян областной театр кукол - Евгений Суханов
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Последние комментарии
Д.О. Вернер
26.01.21 22:21
Так на АЭС ток государственный, а от ветряков ток частный... https://www.youtube.com/watch?v=CaQxqt5ErAg
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по УВР МБОУ Кадетская школа города Мурманска.
26.01.21 21:07
Я и весь коллектив МБОУ КШМ обращаемся к Вам, коллективам МБОУ города-героя! Защитим Андрианова Василия Геннадьевича от обвинений и пенсионерку Ананьину Л. А.! Они оба ОЧЕНЬ дороги для образования го
светлый
23.01.21 11:41
Если есть АЭС ,ЗАЧЕМ похабить вековой ландшафт ,вырезать лес и похабить тундру никчемными агрегатами?
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