День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.11.19 12:00
ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Друзья, выходите с инициативами – Артём Кузьмин
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-
Последние комментарии
Юрий
26.11.19 09:50
Евгений! Не передергивайте факты. В своей статье Вы, как раз, большую часть текста посвятили шести перевалочным комплексам, в том числе РПК "Норд" и РПК "ЛК Волга". Перечитайте свою статью. Извините,
Комментарий к новости:ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НЕДОРАЗУМЕНИЯ В МОРСКОМ ПОРТУ МУРМАНСК
Чистильщик
25.11.19 23:59
Когда вы уже нажретесь зарплатами! Упыри.
Комментарий к новости:Депутаты приводят региональные законы в соответствие с федеральным законодательством
Евгений
25.11.19 18:50
Уважаемый Юрий! В моей статье в основном идёт речь о событиях, которые произошли в 2019 году: распоряжение правительства об изменении границ порта Мурманск, строительство РПК в губе Могильная, незако
Комментарий к новости:ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НЕДОРАЗУМЕНИЯ В МОРСКОМ ПОРТУ МУРМАНСК
-Скоро в эфире23:30«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Жизнь старых вещей». Цикл программ (16+)
-PRO ДеньгиОптовики снижают цены на мороженую рыбу, а в рознице их держат на прежнем уровне-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 26 копеек, евро - на 20 копеек-PRO ЭнергетикуЭлектроснабжение Африканды полностью восстановлено-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 27 ноября-PRO Нефть и газСЕВЕРНЫЙ ЛОКОМОТИВ НАБИРАЕТ СКОРОСТЬ-PRO ЗаконыДепутаты поддержали изменения в закон РФ, касающийся вопросов охраны здоровья детей в образовательных организациях
-Нам интересно Ваше мнение12.11.19: Жителям Дальневосточного федерального округа предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию: 55 лет для женщин и 60 для мужчин. Как Вы относитесь к этой инициативе Николая Харитонова, депутата Госдумы?Проголосовало: 633 человека