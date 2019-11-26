ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Друзья, выходите с инициативами – Артём Кузьмин

Юрий Евгений! Не передергивайте факты. В своей статье Вы, как раз, большую часть текста посвятили шести перевалочным комплексам, в том числе РПК "Норд" и РПК "ЛК Волга". Перечитайте свою статью. Извините, Комментарий к новости: ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НЕДОРАЗУМЕНИЯ В МОРСКОМ ПОРТУ МУРМАНСК

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