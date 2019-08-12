ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: «ECO-MEDIA-BARENTS-2019» - экология объединяет журналистов

Валерий Павлович Ужасающая ошибка произошла с девушками. Не знаю кто первой прыгнул в бушующее море, но та кто прыгнула второй на помощь - это героизм. Потеря не сравнимая ни с чем. Вам родителям соболезнования . Подд Комментарий к новости: Мурманчанка Элина Гисмеева стала вице-чемпионом мира по кикбоксингу

Надежда Кто должен делать ремонт электросети в тамбуре на площадке пятого этажа (на двух хозяев)? *** Надежда, если Вы пишете об освещении лестничной площадки, хоть и в одной половине этажа, то это тоже яв Комментарий к новости: Что управляющая компания обязана делать бесплатно?