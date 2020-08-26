ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Екатерина Макарова – две стороны коронавирусной пандемии для Центра экологических инициатив «Чистая Арктика»

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Денис Прохожу службу в этом подразделении с июня 1998 года. Могу сказать, что работой очень доволен, хороший сплоченный коллектив, всегда подлежат в трудную минуту. Те, кто хочет служить в этом подразделени Комментарий к новости: Приглашают на службу в полицию