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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.08.22 12:00

ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Екатерина Решетова, учитель истории и обществознания МБОУ «ООШ №5 г. Кандалакша» - об участии в конкурсе «Классная тема» на телеканале «Россия»

Наша землячка уже прошла отборочный тест, набрав максимальные 100 баллов, и сейчас готовит видеовизитку, в которой расскажет о себе и представит свой предмет. По её мнению, для того чтобы учить других, педагог сам должен постоянно заниматься своим личностным и профессиональным развитием.

Пять педагогов из Мурманской области подали заявки на участие в совместном проекте Минпросвещения РФ и телеканала «Россия-1» «Классная тема». Среди них – преподаватель истории и обществознания из Кандалакши Екатерина Решетова.

Наша землячка уже прошла отборочный тест, набрав максимальные 100 баллов, и сейчас готовит видеовизитку, в которой расскажет о себе и представит свой предмет. По её мнению, для того чтобы учить других, педагог сам должен постоянно заниматься своим личностным и профессиональным развитием.

Семь педагогов-лидеров открытого голосования выступят в финале шоу на телеканале «Россия 1», где проведут зрелищный урок по своему предмету.

Екатерина Решетова говорит, что для неё участие в этом проекте – «уникальная возможность познакомиться «вживую» с телевидением, приоткрыть удивительную дверь в мир журналистики, попробовать себя в новой роли. А ещё, конечно, поделиться опытом с коллегами, перенять их опыт. Ведь профессия учителя – самая важная и нужная на Земле». Об этой сегодня идёт разговор в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» с Екатериной Решетовой, учителем истории и обществознания МБОУ «ООШ №5 г. Кандалакша». Она ответит и на вопросы: какие условия конкурса? когда ждать его итогов? и какая награда ждёт победителя?

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